Троих экс-полицейских осудили за избиение до смерти уроженца Дагестана в Подмосковье

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил троих бывших полицейских к срокам от 7 до 9 лет за избиение до смерти мужчины в апреле 2019 года. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Орехово-Зуевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении теперь уже бывших троих сотрудников 2-го отдела полиции МУ МВД России Орехово-Зуевское, - сообщает прокуратура. - Суд приговорил Блинова к 9 годам лишения свободы, Шишканова - к 7 годам лишения свободы, Попова - к 8 годам лишения свободы, с запретом занимать определенные должности сроком на 2 года".

Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима. По иску потерпевшего (члена семьи погибшего) с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Они признаны виновными в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В суде установлено, что вечером 11 апреля 2019 года полицейские на улице Гагарина в Орехово-Зуеве избили уроженца Дагестана. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в Подмосковье был избит отец чемпиона мира по боям без правил Магомеда Юнусилау 46-летний Сулли Юнусилау.