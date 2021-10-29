Школу волонтеров-реставраторов исторических зданий откроют на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Школа добровольцев-реставраторов по сохранению исторических зданий откроется в Ставрополе в 2022 году на средства гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Об этом сообщили в пятницу в правительстве Ставрополья.

"В августе следующего года в Ставрополе появится школа для тех, кто хочет сохранять исторические здания города. <…> Идея открыть такую школу принадлежит координатору проекта "Том Сойер фест" Ивану Самохвалову. Он успешно представил проект школы реставрации на форуме "Машук" и получил на его реализацию 480 тыс. рублей", - сообщается в Instagram правительства края.

Планируется, что в рамках школы консультации и обучение волонтеров будут вести профессиональные архитекторы и реставраторы. В программу курса также планируется включить лекции об архитектурной аутентичности Ставрополя.

Ставропольский край впервые стал участником всероссийского "Том Сойер феста" в 2019 году. В городе был восстановлен фасад дома XIX века с лепниной, декоративными колоннами и деревянными карнизами. В 2021 году добровольцы восстановили фасад двухсотлетнего купеческого дома в центре города.

"Том Сойер фест" был придуман в Самаре, проводится в России с 2015 года и охватил уже более 50 городов. При поддержке спонсоров и экспертов жители города возвращают старинным зданиям исторический облик. Организаторы отмечают, что проект помогает не только менять внешний вид зданий, но и привлекать внимание властей к сохранению городской среды.