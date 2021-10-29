Власти Москвы оценят эффект от нерабочих дней после их завершения

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Эффект от введения в Москве нерабочих дней будет оценен после их завершения, столичные власти надеются, что город вернется к обычной жизни. Об этом заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Как эта мера повлияет, посмотрим по истечении нерабочих дней. Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, насколько эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать, и город будет жить обычной жизнью", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".

Как сообщил мэр Москвы, большинство организаций в Москве соблюдают режим нерабочих дней. При этом в столичных организациях проходят проверки, нарушителям выписывают штрафы.

"Что касается первых дней, мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдает нормы, установленные указом президента, и решения городских властей, службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и дает надежду, что эти меры будут реально работать. Идут проверки по всем предприятиям. Те, кто не соблюдает эти нормы, подвергаются административным штрафам", - сказал Собянин.