{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Власти Москвы оценят эффект от нерабочих дней после их завершения

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, большинство организаций в столице соблюдают режим нерабочих дней

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Эффект от введения в Москве нерабочих дней будет оценен после их завершения, столичные власти надеются, что город вернется к обычной жизни. Об этом заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

На эту тему
Нерабочие дни и QR-коды. Новые меры против COVID-19 в Москве и Подмосковье
Нерабочие дни и QR-коды.

"Как эта мера повлияет, посмотрим по истечении нерабочих дней. Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, насколько эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать, и город будет жить обычной жизнью", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".

Как сообщил мэр Москвы, большинство организаций в Москве соблюдают режим нерабочих дней. При этом в столичных организациях проходят проверки, нарушителям выписывают штрафы.

"Что касается первых дней, мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдает нормы, установленные указом президента, и решения городских властей, службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и дает надежду, что эти меры будут реально работать. Идут проверки по всем предприятиям. Те, кто не соблюдает эти нормы, подвергаются административным штрафам", - сказал Собянин.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Кисловодске около половины жителей привились от коронавируса
Сделать прививку все желающие могут как в пунктах вакцинации, так и на дому
Читать полностью