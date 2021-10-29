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В Кисловодске около половины жителей привились от коронавируса

Сделать прививку все желающие могут как в пунктах вакцинации, так и на дому

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса сделали почти половина жителей Кисловодска Ставропольского края. Темпы вакцинации за последние дни увеличились более чем в два раза, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе городской администрации.

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"На данный момент провакцинировано около 50% населения Кисловодска. Если на минувшей неделе ежедневный прирост прошедших иммунизацию составлял порядка 150-200 человек, то в последние дни этот показатель вырос до 400", - говорится в сообщении.

Отмечается, что привиться местные жители могут как в пунктах, организованных в Первой поликлинике и в городской больнице, так и на дому - для этого работают специальные мобильные бригады.

По данным пресс-службы, в выходные дни, с 30 октября по 3 ноября, поликлиника и больница работают в штатном режиме, в праздники, с 4 по 7 ноября, работают дежурные медики.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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