В Кисловодске около половины жителей привились от коронавируса

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса сделали почти половина жителей Кисловодска Ставропольского края. Темпы вакцинации за последние дни увеличились более чем в два раза, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе городской администрации.

"На данный момент провакцинировано около 50% населения Кисловодска. Если на минувшей неделе ежедневный прирост прошедших иммунизацию составлял порядка 150-200 человек, то в последние дни этот показатель вырос до 400", - говорится в сообщении.

Отмечается, что привиться местные жители могут как в пунктах, организованных в Первой поликлинике и в городской больнице, так и на дому - для этого работают специальные мобильные бригады.

По данным пресс-службы, в выходные дни, с 30 октября по 3 ноября, поликлиника и больница работают в штатном режиме, в праздники, с 4 по 7 ноября, работают дежурные медики.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.