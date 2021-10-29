Россия предоставила гуманитарную помощь вооруженным силам и ветеранам Киргизии

БИШКЕК, 29 октября. /ТАСС/. Церемония передачи партии гуманитарной помощи, предоставленной Россией поликлинике киргизских вооруженных сил, состоялась в пятницу в Бишкеке. Об этом сообщило Министерство обороны Киргизии.

"В церемонии приняли участие министр обороны Кыргызской Республики Бактыбек Бекболотов, председатель республиканского совета ветеранов Мырзакан Субанов и военный атташе по вопросам обороны при посольстве Российской Федерации в республике Игорь Довбня", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, российской стороной было безвозмездно предоставлено физиотерапевтическое оборудование и "другое дополнительное медицинское оборудование, которое поможет быстро и качественно" оказывать медицинскую помощь военнослужащим и ветеранам Вооруженных сил Киргизии.

Стоимость гуманитарного груза не указывается.

В министерстве отметили, что помощь была предоставлена "в рамках военного и военно-технического сотрудничества" между двумя странами по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу".