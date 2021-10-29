Лидеры G20 обсудят совместные решения по климату

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) на саммите в Риме попытаются выработать совместные решения по климатической повестке дня. При этом все страны демонстрируют настрой на поиск компромисса, сообщила журналистам шерпа РФ в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш.

"Вопросы изменения климата и сохранения окружающей среды превалировали в работе Группы двадцати в течение всего года. Они займут ключевую роль на саммите в эти выходные", - подчеркнула она.

"На самом деле сложно, безусловно, найти общий знаменатель. Хорошо, что все страны "двадцатки", это я могу вам точно сказать, настроены все-таки на поиск компромисса и выхода не с отдельными позициями стран, как, в частности, было в последние два года, когда "двадцатка" не могла договориться о едином подходе", - сообщила Лукаш, отметив стремление стран выйти с общими подходами, тем самым поспособствовав успеху на предстоящей конференции по климату в Глазго.

По словам шерпы, в вопросах климатической повестки "двадцатка" играет первостепенную роль как площадка для объединения подходов абсолютно разных экономик мира. Она подчеркнула тот факт, что в Группе двадцати присутствуют как сильно развитые не только с экономической точки зрения, но и продвинутые в вопросах климата государства, так и те, кто стремится к низкоуглеродному развитию, но находится пока на несколько иной стадии и обладает другими возможностями следования общему тренду климатической повестки.

"При этом "двадцатка" понимает, что, с одной стороны, она не должна дублировать повестку на ключевой площадке, на площадке ООН в Глазго. Но попробовать выработать совместные подходы к решению - это то, что будут обсуждать лидеры на саммите", - уточнила Лукаш. Она добавила, что речь пойдет о достижении углеродной нейтральности с обеспечением баланса, сокращении эмиссии CO2 и увеличении ее поглощения. Кроме того, лидеры стран G20 обсудят снижение уровня выбросов в отдельных секторах экономики, прежде всего в энергетике, а также поговорят о необходимости дать некие стимулы, чтобы помочь странам, в которых отсутствуют соответствующие технологии по снижению выбросов и недостаточно финансирования для подобных мер.

Разные подходы сторон

Говоря о темах, по которым ведется спор в рамках климатической повестки, Лукаш подчеркнула, что "он следует из того, что более продвинутые в вопросах климата страны и развивающиеся страны находятся в разных условиях". "Соответственно, они по-разному могут позволить себе достигать углеродной нейтральности или более или менее интенсивно сокращать выбросы", - пояснила она. Представитель РФ заметила, что, "обладая передовыми технологиями, можно говорить о необходимости радикального сокращения эмиссии, переводе всей энергетики на возобновляемые источники". При этом она обратила внимание на рост цен на энергетических рынках, который связан с "несбалансированными решениями по изменению энергобаланса".

Лукаш отметила, что снижение углеродоемкости - это общий тренд. "Но без опоры на устойчивую, стабильную энергосистему с участием традиционных энергоресурсов невозможно обеспечить нормальную работу экономики, а главное - качество жизни людей", - подчеркнула она. "Если развитые страны могут себе позволить определенные решения уже сейчас, то для многих стран, включая членов "двадцатки", по-прежнему стоят вопросы энергетической бедности, достижения целей устойчивого развития, где не всегда можно полагаться на чистые, но достаточно дорогостоящие источники энергии", - констатировала шерпа.

"Обсуждение на уровне шерп приходит к тому, что развитые страны понимают, что просто так требовать принятия каких-то целей без содействия, без снятия барьеров в торговле, без доступа к технологиям и без учета национальных подходов и приоритетов просто бессмысленно", - сообщила Лукаш. "У нас у всех общая задача - сохранение климата, а не просто обеспечение технологического лидерства за счет тенденции, которая сейчас наблюдается, - за счет глобального энергоперехода. Именно на это сейчас направлены все дискуссии", - указала она.

Другие экологические темы

Лукаш сказала, что, помимо изменений климата, в повестке предстоящего саммита в приоритетном порядке рассматриваются вопросы сохранения окружающей среды, биоразнообразия во всех сферах - начиная от сохранения водных ресурсов мирового океана до вопросов ответственного, устойчивого землепользования в сельском хозяйстве.