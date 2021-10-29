В ковидных госпиталях Вологодской области занято до 90% коек

ТАСС, 29 октября. В монопрофильных госпиталях в Вологодской области, оказывающих помощь заразившимся новым коронавирусом, занятость коек составляет 90%. При нештатном развитии ситуации регион готов развернуть 700 дополнительных мест, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор области Олег Кувшинников, выразив уверенность, что такой необходимости не возникнет.

"Занятость коек на сегодняшний день 90%, развернуто 1 990 коек. Мы готовы при нештатном развитии ситуации развернуть еще 700 дополнительных коек в монопрофильных госпиталях, привлечь для этого дополнительный персонал, для этого все есть. Мы полностью готовы, но я уверен, что это не потребуется в свете принятых в соответствии с указом президента РФ мер по разобщению населения субъектов РФ в нерабочие дни. Я уверен, что это стабилизирует ситуацию и нам не потребуется разворачивать дополнительный коечный фонд", - сказал Кувшинников.

Губернатор отметил, что средний прирост заразившихся коронавирусом в регионе составляет 340-360 человек в сутки. В целом, по его словам, динамика ниже, чем в среднем по РФ - "приросты идут, но не такие катастрофические, как в некоторых других регионах РФ". Власти держат под постоянным контролем работу монопрофильных госпиталей в Вологде, Череповце и Великом Устюге. Они обеспечены всем необходимым, включая места, оснащенные кислородом, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и лекарства.

Кувшинников назвал "чудовищной" нагрузку на персонал госпиталей. "Наши врачи работают с полной самоотдачей, с максимальным напряжением сил. Никто уже рабочие смены не считает, <...> спасая жизни наших людей", - сказал он. При этом губернатор отметил, что жители области начали проявлять большую сознательность в части соблюдения масочного режима, иных мер. Бизнес, по его словам, мотивирует сотрудников и клиентов к вакцинации. Меры по борьбе с распространением коронавируса, принятые, в том числе на федеральном уровне, позволят остановить рост темпов распространения инфекции и выйти на плато, уверен он.

По данным областных властей, на 29 октября в Вологодской области выявлено 77 554 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 358 заболевших. Выздоровели 69 707 человек, умерли 2 177. На 28 октября в области первый компонент вакцины получили 376 716 человек, завершили иммунизацию 347 623 человека, это 48% взрослого населения региона.