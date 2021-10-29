В Кировской области занято 90% коек для лечения пациентов с коронавирусом

КИРОВ, 29 октября. /ТАСС/. Загрузка коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с коронавирусом в Кировской области, составляет около 90%, сообщил ТАСС первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

"Свободный коечный фонд на сегодня составляет порядка 10%", - сказал Курдюмов.

По данным регионального Минздрава, ситуация с распространением инфекции остается в области сложной. В министерстве отмечают, что система здравоохранения региона работает на пределе возможностей, развернуто рекордное количество инфекционных коек - 5 800 мест в тридцати медучреждениях, растет количество тяжелых пациентов, в том числе нуждающихся в кислородной поддержке. По словам Курдюмова, в текущую волну заболевание тяжело протекает у молодых людей, возросла нагрузка на педиатрическую службу.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 63 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 57 тыс. человек выздоровели, 595 умерли. По состоянию на 29 октября первый компонент вакцины получили более 454 тыс. человек, полную вакцинацию прошли 410 тыс. человек, иммунитет сформирован у 39,8% населения.

С 30 октября по 7 ноября в Кировской области объявлены нерабочие дни, также будет запрещена работа предприятий общепита и развлекательных заведений в ночное время. С 25 октября по 7 ноября власти рекомендовали вывести на удаленный режим работы не вакцинированных сотрудников старше 60 лет. В регионе с 25 октября действует система QR-кодов для посещения учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, торговых центров, объектов общественного питания, развлекательной сферы. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.