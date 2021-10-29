В Нижегородской области ввели обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Обязательная самоизоляция для непривитых жителей старше 60 лет вводится в Нижегородской области, ранее эта норма действовала для 65-летних. При этом заведениям общепита разрешили в период нерабочих дней работать навынос, следует из опубликованного в пятницу указа губернатора Глеба Никитина.

"Лицам в возрасте 60 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции (за исключением лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации). С учетом требований, установленных подпунктом "д" пункта 5.1 настоящего указа работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.

Заведениям общепита в период нерабочих дней внесли послабление, разрешив им оказывать услуги навынос. А магазинам разрешено работать только в том случае, если ассортимент товаров на 30% состоит из товаров первой необходимости. Помимо этого, работодателям было рекомендовано освобождать на два дня от работы сотрудников, которые проходят вакцинацию и сохранять им зарплату.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 29 октября в Нижегородской области выявлено более 189,6 тыс. случаев заражения. Медики вылечили более 170,2 тыс. пациентов, еще более 7,6 тыс. человек умерли.