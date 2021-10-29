Столетние фотографии народов Северного Кавказа представят на выставке в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Ставропольский государственный музей-заповедник соберет столетние фотографии народов Северного Кавказа на выставке "Сцены из кавказской жизни", которая состоится 3 ноября. Экспозиция приурочена ко Дню народного единства, сообщили в музее в пятницу.

"На кадрах, сделанных в разное время (это и фотографии конца XIX - начала ХХ веков, и снимки из этнографических экспедиций 1920 - 30-х годов, и фотографии 1960 - 80-х годов), посетители увидят представителей разных народов региона в национальных костюмах и фото, характеризующие <...> занятия населения, а также портретные зарисовки", - говорится в сообщении.

На выставке представят фотографии, хранящиеся в фондах музея. "Россия с давних времен - страна многонациональная и поликонфессиональная. Вхождение в состав государства кавказских областей расширило ее полиэтническую палитру. Северный Кавказ окончательно вошел в состав Российского государства после окончания Кавказской войны в 1864 году. С древнейших времен этот регион называли "горой языков", подчеркивая невероятное многообразие этнических групп населения", - отмечают в музее.