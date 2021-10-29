В Сочи вдвое увеличился суточный темп вакцинации от ковида после введения QR-кодов

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в два раза, после введения системы QR-кодов на Кубани прививаться стали более 1 тыс. человек в сутки. Об этом сообщили в мэрии города.

"После введения QR-кодов для доступа в различные учреждения Краснодарского края, темп вакцинации в Сочи увеличился вдвое. Ранее он составлял порядка 500 человек в сутки, теперь - более 1 000. За последнюю неделю привито почти 8 тыс. человек. На сегодняшний день в Сочи вакцинировано 196 255 человек", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сочи.

Уточняется, что в Сочи работают 29 пунктов вакцинации, при необходимости их число увеличат, в медицинских учреждениях есть все виды вакцины от коронавируса.

На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг. В этот период в крае приостанавливают проведение всех массовых мероприятий, затем по 1 декабря допуск участников и зрителей на массовые мероприятия будет происходить только при наличии QR-кода. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявлял, что во время ноябрьских нерабочих дней Сочи планируют посетить порядка 120 тыс. туристов.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты.