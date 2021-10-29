Повышенный спрос на вакцину "Спутник Лайт" отметили в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Повышенный спрос на вакцину "Спутник Лайт" отмечается в Нижегородской области, новые поставки ожидаются примерно через две недели, сообщил на своей странице в Instagram министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"В Нижегородской области наблюдается повышенный спрос на вакцину "Спутник Лайт". Вакцина "Спутник Лайт" ожидается в поставках ориентировочно через две недели", - написал министр.

Губернатор региона Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия-24" рассказал, что на данный момент удается обеспечивать спрос на вакцину "Спутник Лайт", однако его удастся сохранить только при поддержке федерального центра. "У нас достаточное количество вакцин на складе, чтобы управлять запасами и заранее, определяя возросшие темпы вакцинации, планировать поставки. Есть определенные опасения в отношении "Спутника Лайт", но пока мы справляемся с обеспечением спроса, и уверен, что федеральный центр будет поддерживать темы поставок в регион", - сказал Никитин.

Всего в регионе вакцинировано свыше 1 млн 230 тыс. человек, что составляет примерно 55% от плана. Как отметил Никитин, с учетом переболевших граждан в регионе иммунитет выработан у порядка 50% всего населения области. Он добавил, что в регионе развернуты 149 пунктов вакцинации и 29 мобильных бригад.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 29 октября в Нижегородской области выявили более 189,6 тыс. случаев заражения. Медики вылечили более 170,2 тыс. пациентов, еще более 7,6 тыс. человек умерли.