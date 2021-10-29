Депутаты Ставрополя присоединятся к волонтерам для помощи пациентам с коронавирусом

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставрополья присоединятся к волонтерам для оказания помощи амбулаторным пациентам с коронавирусом и людям, находящимся на самоизоляции. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента.

"Члены фракции партии "Единая Россия" в Думе Ставропольского края обратились к коллегам с призывом присоединиться к добровольческому движению для помощи медицинским работникам, амбулаторным больным и людям, вынужденным соблюдать режим самоизоляции. В связи с обострением ситуации с распространением коронавирусной инфекции Ставропольский общественно-волонтерский центр "Единой России" возобновляет активную деятельность", - говорится в сообщении.

Волонтеры в крае привлекаются к перевозке медиков, закупке и передаче средств индивидуальной защиты, доставке лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом и продуктов людям, находящимся на самоизоляции. В 2020 году парламентарии уже участвовали в волонтерской работе.

"В крае накоплен большой опыт волонтерской работы, все виды оказания помощи отработаны еще в прошлом году. И сейчас, когда ситуация обострилась, мы обязаны все вместе снова подключиться и помочь тем, кому сейчас труднее всего", - цитирует пресс-служба председателя краевого парламента Николая Великданя.

С начала пандемии в крае зарегистрировано 96 878 случаев коронавируса, выздоровели 75 800 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умер 3 951 пациент. Лечение в стационаре получает 4 531 пациент с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии находятся 439 человек. Инфекционные койки, задействованные в регионе для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 6,4%, на 4,8% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.