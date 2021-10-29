Волгоградские больницы и поликлиники в нерабочие дни будут работать в обычном режиме

ВОЛГОГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Волгоградской области с 30 октября по 8 ноября продолжат свою работу по графикам, составленным с учетом потребности населения. Исключение составят стоматологии, сообщили в пятницу в пресс-службе региональной администрации.

"Больницы и поликлиники Волгоградской области в период с 30 октября по 8 ноября продолжают свою работу по графикам, составленным с учетом потребности населения", - сказали в ведомстве, добавив, что стоматологии будут оказывать только экстренную помощь.

По данным областного комитета здравоохранения, в выходные дни ежедневно в Волгограде и Волжском будут работать кабинеты неотложной помощи, врачи-специалисты и лечебно-диагностические вспомогательные службы, амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19, включая проведение КТ-исследования пациентам, прививочные центры, центры амбулаторной онкологической помощи. В круглосуточном режиме продолжат работу травмпункты, амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19 в четырех медицинских организациях Волгограда.

В Волгоградской области с 18 октября только с QR-кодом пускают в музеи, кинотеатры, бассейны, салоны красоты, фитнес-центры. С 25 октября без кода не пускают в кафе, бани, а также в междугородние автобусы. С 30 октября в регионе вводится самоизоляция для непривитых старше 60 лет, запрет на проведение с 23:00 до 06:00 мск зрелищно-развлекательных мероприятий, работу кафе. С 30 октября по 7 ноября решено приостановить проведение массовых спортивных мероприятий, работу стоматологий, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, бань, выставок, библиотек, кинотеатров, культурно-досуговых учреждений, за исключением театров и музеев. Непродовольственные магазины с 30 октября по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по QR-кодам.

По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявлено более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, развернуто более 8 тыс. коек, из них свободно 10%.