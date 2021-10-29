Два сосудистых отделения телемедицины откроются в Свердловской области до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Телеконсультируемые сосудистые отделения откроются до конца года в двух городах Свердловской области. Об этом сообщил главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Алашеев на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

"В текущем году у нас в планах открыть еще два новых таких отделения. <…> Это будут отделения в новом формате, так называемые телеконсультируемые сосудистые отделения, город Качканар и город Талица", - сказал Алашеев.

Также он пояснил, что телемедицинские отделения открываются в отдаленных территориях, где нет возможности создать полноценное сосудистое отделение, в котором будет работать врач-невролог. Тем не менее организовать подобное телеконсультируемое отделение можно только там, где есть томограф и круглосуточное отделение реанимации.

"Мы уже начиная с 2013 года ведем работу, подготовительную, исследовательскую, и доказали, и разработали подходы, как это все сделать безопасно и эффективно для пациента. И надо сказать, что телемедицина не заменит прикроватного нахождения врача, но это тот случай, когда наличие хотя бы телемедицинского присутствия врача лучше, чем вообще отсутствие врача", - уточнил Алашеев.