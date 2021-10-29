AFP: суд оправдал Жан-Мари Ле Пена по делу о расизме

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Исправительный суд Парижа вынес оправдательный вердикт в отношении бывшего лидера партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена, которого обвиняли в разжигании ненависти на расовой почве. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Поводом для начала разбирательства стала фраза политика, которую он использовал в одном из своих видеообращений в блоге. Отвечая на критику в адрес его партии со стороны некоторых представителей французской творческой общественности, в частности деятелей с еврейскими корнями, он заявил: "В следующий раз устроим печку". Организации по защите прав меньшинств усмотрели в его высказываниях антисемитизм и решили обратиться в суд, а дочь основателя Нацфронта (сейчас партия называется "Национальное объединение") и его нынешний лидер Марин Ле Пен назвала слова отца "политической ошибкой". В 2015 году она исключила его из рядов партии, а в 2018 году Жан-Мари Ле Пен был лишен титула ее почетного председателя.

Суд признал, что использовав слово "печь" в контексте спора с представителями еврейской общины, Ле Пен сделал "символическую отсылку к процессу систематического уничтожения евреев в Европе" в период Второй мировой войны. Вместе с тем, трибунал не усмотрел в его высказывании призывов к дискриминации и насилию, только лишь стремление ввернуть острое слово перед своей традиционной аудиторией.

"Факты возобладали над злым умыслом. Я рад, что это очевидное дело трибунал рассудил по закону", - прокомментировал Жан-Мари Ле Пен вердикт агентству.

Жан-Мари Ле Пен уже несколько раз находился под следствием и судом за свои высказывания относительно событий периода Второй мировой войны. Он был неоднократно оштрафован за подобные действия и получал условные сроки наказания. В марте 2017 года суд выписал ему штраф на сумму €30 тыс. за фразу о том, что газовые камеры нацистов были "всего лишь деталью" большой истории Второй мировой войны.