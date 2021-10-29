В Крыму до 1 ноября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в центральных и южных районах Крыма до 1 ноября. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 октября по 1 ноября в центральных и южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В этот период в республике запрещено сжигание сухой растительности, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.