Самоизоляция для невакцинированных жителей старше 60 лет введена в Чувашии с 1 ноября

ТАСС, 29 октября. Власти Чувашии ввели обязательную самоизоляцию для не привитых от коронавируса граждан старше 60 лет. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного пресс-службой администрации главы республики.

"С 1 ноября 2021 г. <…> обязать граждан в возрасте старше 60 лет, не имеющих сертификата профилактической прививки против COVID-19 либо справки медицинской организации о проведенной профилактической прививке против COVID-19, либо документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, соблюдать режим самоизоляции", - сообщается в документе.

Отмечается, что это требование будет действовать до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.

По информации пресс-службы администрации главы республики, в Чувашии коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции составляет 1,1, процент свободного коечного фонда - 9,8%. Показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения - 375,5. Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выше на 22%. Темпы прироста заболевших увеличиваются в течение последних шести недель. В девяти муниципальных образованиях Чувашии, где наиболее сложная ситуация с коронавирусом, нерабочие дни были введены с 26 октября и продлятся по 7 ноября.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 37 459 случаев коронавируса. Выздоровели 32 745 человек, умерли 2 724 пациента с подтвержденной инфекцией. По информации пресс-службы администрации главы республики, на стационарном лечении находятся 3 205 человек, из них в состоянии средней тяжести - 2 131 человек (66,5%), в тяжелом - 882 человека (27,5%), в крайне тяжелом - 93 человека (2,9%). К аппаратам ИВЛ подключены 86 человек.