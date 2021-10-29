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Пандемия COVID-19

Страны G20 выступают за вакцинацию 70% населения мира к середине 2022 года

По данным агентства Reuters, министры финансов и здравоохранения G20 договорились о создании рабочей группы, целью которой будет расширение сотрудничества по противодействию пандемии

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) договорились поддерживать цель по обеспечению вакцинации 70% населения мира от коронавируса к середине 2022 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление по итогам встречи министров финансов и здравоохранения G20.

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"Для достижения глобальных целей [по обеспечению] вакцинации как минимум 40% населения всех стран к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года мы предпримем шаги, направленные на увеличение поставок вакцин и жизненно необходимой медицинской продукции в развивающиеся страны", - приводит агентство выдержку из документа.

Кроме того, министры договорились о создании рабочей группы по финансам и здравоохранению, целью которой будет расширение глобального сотрудничества по противодействию пандемии. Она будет предусматривать включение в нее стран, не являющихся членами G20, а также представителей региональных и международных организаций.

Встреча лидеров стран G20 пройдет 30 и 31 октября в Риме.

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