Синоптики сообщили о снижении запасов водохранилищ Крыма в октябре

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Запасы водохранилищ Крыма к концу октября оказались на 6,88 млн кубометров меньше, чем месяц назад, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

"Приток воды в водохранилища естественного стока за 25 дней октября в миллионах кубических метров составил: Белогорское - 0,703, Симферопольское - 0,753, Счастливое - 0,351, Чернореченское - 0,527. Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу ноября 2021 года составил 112,08 млн кубических метров, что на 6,88 млн <...> меньше, чем месяц назад", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "месяц был засушливым, в бассейнах большинства рек выпало лишь 3-12,3 мм осадков и только в верховье реки Бельбек выпало 24 мм". "В Крымских горах наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри выпало 43% нормы, а в районе метеостанции Ангарский Перевал 26% нормы", - сообщается на сайте.

Неблагоприятная погодная обстановка способствовала сохранению режима осенней межени в бассейнах всех рек, говорится в сообщении. "Происходило незначительное колебание уровней воды, преимущественно в сторону понижения. Река Альма выше гидропоста Партизанское местами пересохла. На большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание. Средние расходы воды на реках Бельбек, Демерджи, Салгир, Коккозка были в пределах нормы; на реках Кучук-Карасу, Кучук-Узенбаш и в низовье реки Кача в пределах 7-28% нормы, а на остальных реках в пределах 40-68% нормы", - отмечается в сообщении.

В последние дни октября в Крыму ожидается сухая теплая солнечная погода, которую будет удерживать антициклон. "Днем плюс 13-18 градусов, ночью плюс 2-7 градусов, на побережье до плюс 11 градусов. В первые дни ноября антициклон переместится на восток, уступив место приземной и высотной ложбинам, теплым влажным воздушным массам с акватории Средиземного моря. Пройдут небольшие дожди, в конце недели (с 4 ноября) дневные температуры воздуха повысятся до плюс 16-21 градуса, ночные до плюс 7-12 градусов. Последний месяц осени начнется комфортной погодой", - сообщается на сайте.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получал воду по графику. Полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле в Крыму прошли сильные ливни - на некоторых территориях за сутки выпали двух-трехмесячные нормы осадков.