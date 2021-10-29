VK выпустила подборку фильмов и сериалов для просмотра в нерабочие дни

Подборка "Лучше дома", включающая фильмы, сериалы, телевизионные шоу, видеолекции, трансляции спортивных и киберспортивных соревнований в высоком качестве, появилась в разделе "Видео" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Она будет бесплатно доступна на период нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября, сообщили в пятницу в пресс-службе "ВКонтакте"

"В подборку вошли видео, популярные среди пользователей VK Видео, - в том числе контент от РПЛ, Матч ТВ, RuHub, Учи.Дома, лектория Science Slam и других партнёров VK Видео <...> Каждый зритель VK Видео (платформа экосистемы VK - прим. ТАСС) может найти контент по своим интересам и посмотреть его не выходя из дома во время новых коронавирусных ограничений", - отметили в пресс-службе.