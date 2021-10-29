Скорая помощь на Кубани выполняет тройной объем работы в условиях пандемии

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Работники службы скорой помощи в Краснодарском крае в условиях пандемии коронавируса ежесуточно выполняют 7 тыс. вызовов, каждый четвертый из которых - к больным с подозрением на коронавирус. Такая нагрузка троекратно превышает стандартный объем, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

"Службы скорой помощи Краснодарского края работают с тройной нагрузкой. Медики выполняют 7 тыс. вызовов в сутки вместо обычных 2,5 тыс. Каждый четвертый вызов приходится на больных с подозрением на коронавирус. Ежедневно в ковидные госпитали края госпитализируют 600-700 человек с подозрением на болезнь или с подтвержденным анализом", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Уточняется, что в регионе фиксируют увеличение темпов вакцинации, ежесуточно от коронавируса прививаются до 10-13 тыс. человек, вакцина в крае имеется.

По данным оперативного штаба региона по состоянию на пятницу, в крае за сутки выявлены 267 случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии 7 299 пациентов умерли, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 114 жителей, на ЭКМО - 7. План по вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае выполнен на 56,6%, полный курс прошли более 2,1 млн человек.