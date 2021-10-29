Нацсовет ТВ Украины будет наказывать СМИ за распространение фейков о СOVID-19

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию будет мониторить СМИ на предмет распространения фейков о коронавирусе и наказывать за них. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Нацсовета.

"Из-за ситуации, связанной с распространением в СМИ фейковой информации о СOVID-19, Нацсовет как регуляторный орган решил ввести специальный мониторинг. Он будет отслеживать появление в СМИ таких опасных сообщений", - сказал на заседании член Нацсовета Максим Оноприенко.

По его словам, распространение фейков о вакцинации влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие к государству. В этой связи регулятор обратился к СМИ с настоятельной просьбой "проверять все источники информации и не распространять фейковые новости о коронавирусе и вакцинации". В случае выявления ложной информации Нацсовет будет применять санкции на основании статей "Недопустимость злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций" и "Обязанности телерадиоорганизации" закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Тем временем украинские медики за прошедшие сутки зафиксировали 26 870 новых случаев заражения коронавирусом, что, по данным Минздрава, стало самым высоким показателем суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. Умерли от последствий COVID-19 за сутки 648 пациентов. За время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 878 674 человека, выздоровели - 2 421 495 пациентов, летальных случаев - 66 852.

В Минздраве добавили, что за период кампании по вакцинации сделано более 17 млн прививок. Ведомство подчеркивает, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

На Украине 30 октября еще семь областей перейдут в красную зону карантина. В результате общее количество областей, где введен локдаун, увеличится до 15.