Школы Свердловской области получили 37 новых автобусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Более трех десятков школ Свердловской области получили новые автобусы, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"[В Свердловской области] 37 новых автобусов будут возить более 2 тыс. учащихся в школы Арамильского, Артемовского, Артинского, Тавдинского, Талицкого, Сысертского, Туринского городских округов, Байкаловского, Каменского, Ирбитского, Камышловского районов, а также в образовательные учреждения Верхней Пышмы, Алапаевска, Заречного, Красноуральска, Первоуральска, Сосьвы, Невьянска, Сухого Лога, Кушвы, Березовского и Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

В сентябре школам уже передали 10 новых транспортных средств, до конца года образовательные учреждения получат еще 17 автобусов. Таким образом, всего по итогам 2021 года образовательным организациям передадут 64 новых автобуса.

"На сегодняшний день в регионе работает 491 школьный автобус. Это позволяет детям получать образование в тех школах, на которые, прежде всего, ориентированы их родители. Подвоз всегда ведется по согласованному с Госавтоинспекцией маршруту, в сопровождении сотрудника школы. Все автобусы обеспечены ГЛОНАСС и подключены к Единой дежурно-диспетчерской службе", - цитирует департамент министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова.