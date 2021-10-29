Работа общепита с площадью зала до 150 кв. м приостановлена в Чувашии в нерабочие дни

ТАСС, 29 октября. Власти Чувашии приостановили в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября работу заведений общепита с площадью зала обслуживания менее 150 кв. метров, в том числе со статусом ковид-фри зон. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Приостанавливается деятельность <…> объектов общественного питания, являющимися свободными от COVID-19 зонами, с площадью зала обслуживания менее 150 кв. метров", - отмечается в сообщении.

Всем объектам общественного питания разрешается обслуживание навынос и доставка продукции на дом. Кроме того, запрет не распространяется на организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена.

В период нерабочих дней в Чувашии также приостанавливается деятельность парикмахерских, салонов красоты, массажных, косметических и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, аттракционов на открытом воздухе. Установлен запрет на работу специализированных торговых объектов, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, в том числе мобильных телефонов, планшетов. Аналогичные ограничения также действуют в отношении объектов по продаже зоотоваров, кормов для животных и ветеринарных препаратов.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 37 459 случаев коронавируса. Выздоровели 32 745 человек, умерли 2 724 пациента с подтвержденной инфекцией. По информации пресс-службы администрации главы республики, на стационарном лечении находятся 3 205 человек, из них в состоянии средней тяжести - 2 131 человек (66,5%), в тяжелом - 882 человека (27,5%), в крайне тяжелом - 93 человек (2,9%). К аппаратам ИВЛ подключены 86 человек.