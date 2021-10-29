В Астрахани начались рейды по соблюдению антиковидных мер в кафе и ресторанах

АСТРАХАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Рейды по соблюдению антиковидных мер в кафе и ресторанах начались в Астрахани, максимальный размер штрафа за выявленные нарушения для юридических лиц достигает 300 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора региона.

Решением оперштаба в Астраханской области введены временные ограничения на работу заведений общественного питания - с 23:00 до 6:00, при этом при посещении точек общепита нужно предъявить удостоверение личности и сертификат о прививке. В самих заведениях должны быть предусмотрены антисептики для посетителей, нанесены разметки, позволяющие соблюдать социальную дистанцию, а персонал обязан иметь маски, перчатки и QR-код о вакцинации.

"За несоблюдение правил ограничений по статье 20.6.1 КоАП РФ для физических лиц предусмотрен штраф - от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей. Если же нарушение будет повторным, то и размер штрафной санкции возрастет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что согласно данным управления Роспотребнадзора по Астраханской области "за последние две недели число заболевших коронавирусом в регионе постоянно растет", согласно данным оперативной сводки ежедневно ковид выявляется порядка у 250 астраханцев.

По данным на 29 октября в Астраханской области вакцинирован от коронавирусной инфекции 361 601 человек (58% от плана), полный курс иммунизации прошли 309 585 астраханцев. За минувшие сутки зафиксировано 255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 66 027 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 963 жителя региона.