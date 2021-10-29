Темпы вакцинации в КБР выросли вдвое за последние 10 дней

НАЛЬЧИК, 29 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса выросли вдвое в Кабардино-Балкарии (КБР) за последние 10 дней, сообщил глава региона Казбек Коков в ходе заседания республиканского правительства в пятницу.

"Выросли темпы вакцинации. Проводимая информационная работа, контрольные мероприятия дают результаты: за последние десять дней число ежедневно вакцинируемых возросло вдвое. В день через пункты вакцинации проходят порядка двух тысяч человек, только за вчерашний день - 2148", - цитирует Кокова его пресс-служба.

Глава Кабардино-Балкарии привел данные последних дней. "Госпитализируем до 130 человек ежесуточно, вместе с тем нет серьезного скачка. Количество поступающих в госпитали и выписываемых практически сравнялось. Очень аккуратно можно говорить о некоторой стабилизации, нагрузка на медучреждения более контролируемая, это является результатом ограничительных мер, которые мы предприняли", - отметил он.

Руководитель республики призвал усиливать работу по всем направлениям. "В ближайшие 10-15 дней мы увидим более ощутимые результаты", - подытожил он.

По состоянию на 29 октября вакцинацию первым компонентом в КБР прошли более 200 тыс. человек, полный курс вакцинации - около 146 тыс. План по достижению коллективного иммунитета на сегодня исполнен на 49,8%. В регионе работают 83 прививочных пункта, в коллективы выезжают мобильные бригады.