С начала года вневедомственная охрана Росгвардии нашла в Москве 1 тыс. угнанных машин

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. угнанных автомобилей нашла вневедомственная охрана Росгвардии с начала года в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

"За прошедший период сотрудниками вневедомственной охраны осуществлена проверка более 120 тысяч единиц автомототранспорта, в результате чего было обнаружено около одной тысячи автомобилей, числящихся в розыске", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этом году сотрудниками подразделений столичной вневедомственной охраны пресечено почти 3 тыс. преступлений и правонарушений. "За совершение административного законодательства составлено свыше 8,5 тыс. административных протоколов, в том числе более 2 тыс. в отношении правонарушителей, доставленных из охраняемых объектов", - отметил собеседник.

Кроме того, с начала года подразделения главка нашли и передали родственникам 23 человека, из них 16 детей, которые потерялись в большом городе, а из задымленных помещений до приезда экстренных служб росгвардейцы эвакуировали более 40 человек.

29 октября отмечается День вневедомственной охраны, в этой связи руководитель столичного главка Росгвардии Михаил Воробьев поздравил личный состав с профессиональным праздником.