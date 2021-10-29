Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим до 1 января 2022 года

"С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике до 06:00 1 января 2022 года", - говорится в тексте документа, опубликованном на официальном сайте кабинета министров республики.

Срок действия особого карантинного режима в стране истекал 1 ноября.

Все действующие ограничения остались в силе, в частности, запрещено проведение поминальных церемоний, на свадьбах и других торжествах разрешается присутствие ограниченного числа гостей, причем участники всех таких мероприятий допускаются на церемонии только при наличии сертификатов о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или документе, подтверждающем медицинские противопоказания к вакцинации. Аналогичные требования действуют для посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и объектов общественного питания. По-прежнему в силе обязательное ношение масок в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля прошлого года. Первый пик эпидемии пришелся на июнь (до 600 случаев в день), второй - на ноябрь и декабрь (в среднем от 3,5 до 4 тыс. случаев), третий - на апрель нынешнего года (от 2 до 2,5 тыс. случаев). Суточный максимум - 4 451 случай - был зафиксирован 13 декабря 2020 года. С начала мая нынешнего года наблюдалось постепенное снижение суточного прироста. Вместе с тем в последние недели снова фиксируется увеличение числа заражений. По данным на 28 октября, зарегистрировано 2 420 заражений, 29 заразившихся скончались. Всего за время пандемии в Азербайджане было подтверждено 524 788 случаев заражения, 489 032 человека выздоровели, 6 995 скончались.

С 18 января в стране проводится вакцинация населения. По данным на 28 октября, всего в Азербайджане вакцинированы 5,15 млн человек - более 51% населения. При этом около 4,4 млн человек уже получили обе дозы вакцины. Вакцинация проводится препаратами CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, российским "Спутником V", а также Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и Pfizer.