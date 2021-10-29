В ЮАР попугаю успешно заменили оторванный клюв на протез, сделанный при помощи 3D-печати

ПРЕТОРИЯ, 29 октября. /ТАСС/. Первая успешная операция в Африке по замене поврежденного клюва у попугая на новый, полученный с помощью трехмерной печати, проведена в ЮАР. Об этом сообщил в пятницу местный новостной портал News 24.

По его информации, попугай с ярким сине-желтым оперением по кличке Макс получил полностью функционирующий протез клюва, напечатанный на трехмерном принтере. Макс, принадлежащий к роду Ара, потерял клюв в драке около трех лет назад. Он был помещен в заповеднике в специальное отделение для пострадавших птиц, где его кормили только жидкой пищей.

Спустя некоторое время в технологическом центре университета Блумфонтейна была начата работа по созданию для Макса искусственного клюва. Он был произведен из титана при помощи 3D-печати. Операция по установке клюва была проведена под наркозом в ветеринарной клинике Робберга в городе Плеттенберг-бей на юго-западе ЮАР группой ведущих специалистов. "Хирургическое вмешательство прошло успешно, пока никаких осложнений с клювом нет", - заявил профессор Герхард Стинкамп, который прикреплял протез. Никогда ранее подобные операции не проводились в Африке.

"Макс, которому идет 20-й год, чувствует себя хорошо, - заявил основатель заповедника для птиц Тревор Гловер. - Он уже клюет твердую пищу и использует новый клюв при передвижении по дереву". По его словам, Макс возвращен в свой вольер на территории заповедника для всеобщего обозрения.