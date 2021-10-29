В Пермском крае 1 - 7 ноября будут работать только продовольственные магазины и доставка

ПЕРМЬ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Пермского края в связи с осложнившейся ситуацией с коронавирусом приостановили деятельность организаций во всех сферах, за исключением работы продовольственных магазинов, аптек, работающего навынос общепита и некоторых других сфер. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

"В связи с этим на период нерабочих дней <...> с 1 по 7 ноября включительно в Пермском крае приостанавливается деятельность организаций во всех сферах. На этот период прекращается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также проведение мероприятий", - говорится в сообщении.

Исключение было сделано для сферы общепита, работающего навынос, аптек, магазинов продовольственных товаров или товаров первой необходимости, нотариальных контор, МФЦ, сферы ритуальных услуг и некоторых других. Также продолжат свою работу предприятия непрерывного цикла, однако работать позволят только привитым или переболевшим сотрудникам.

Помимо этого, введена обязательная самоизоляция для непривитых жителей старше 60 лет. Ранее такая норма действовала только граждан старше 65 лет. Также работодателям следует перевести на удаленную работу пожилых сотрудников.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае с начала пандемии выявлено 118,4 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 100,5 тыс. человек, умерли 5,7 тыс. пациентов.