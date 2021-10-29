В мире впервые с конца сентября выявили более 3 млн заболевших ковидом за неделю

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в мире впервые с конца сентября превысило 3 млн, следует из подсчетов ТАСС. До этого оно снижалось восемь недель подряд.

Смертность от ковида также выросла: если две предыдущие недели на планете регистрировали не более 50 тыс. летальных исходов, то за последние семь дней - 53 тыс.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.

Где выше всего заболеваемость

Больше всего заразившихся коронавирусом все еще выявляют в США, хотя заболеваемость там за неделю упала почти на 10%. Сейчас в стране регистрируют около 70 тыс. случаев в сутки (в начале сентября - более 190 тыс.).

На втором месте находится Великобритания - около 42 тыс. заражений в день. Уже три с половиной месяца в Соединенном Королевстве выявляют не меньше 30 тыс. заболевших в сутки, однако смертность остается одной из самых низких среди государств с высокими темпами распространения инфекции. При этом в стране более 70% жителей уже привились от коронавируса.

Третье место занимает Россия, где с середины октября ежедневно подтверждают более 30 тыс. заражений, а в четверг впервые с начала пандемии это число превысило 40 тыс. Для стабилизации ситуации власти ввели по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно, а в некоторых регионах он сопровождается жесткими ограничениями.

В Турции при этом заболеваемость снижается, но пока незначительно: если на прошлой неделе в республике выявляли в среднем 28,5 тыс. заболевших в сутки, то на этой - 27 тыс.

Темпы распространения инфекции растут по всей Европе. Они находятся на пике на Украине (свыше 26 тыс. заразившихся в день), в Румынии (около 16 тыс.), Болгарии (6 тыс.), Латвии (3,2 тыс.) и Белоруссии (2 тыс.) и увеличиваются в таких странах, как Италия, где заболеваемость поднялась сразу на треть, и Германия.

Пики смертности

Смертность выше всего в Соединенных Штатах - в среднем там регистрируют более 1,2 тыс. летальных исходов в сутки. Вплотную к этому показателю приближается Россия, где максимум по числу умерших обновляется четыре дня и уже превысил 1,16 тыс.

Неожиданно резко выросла смертность в Индии. Еще неделю назад там умирали не более 200 заболевших в день, а сейчас - более 800. При этом заболеваемость за неделю выросла всего на 3%.

На пике находится смертность в некоторых странах Восточной Европы. Так, на Украине во вторник стало известно о 734 летальных случаях, что почти в полтора раза больше максимумов предыдущей волны. В Румынии регистрируют свыше 500 смертей в сутки, это превышает показатели весенней вспышки более чем вдвое.

Относительные показатели

С учетом численности населения больше всего заболевших, однако, далеко не в Соединенных Штатах и Великобритании, а в Черногории, где на каждые 100 тыс. жителей приходится 22,8 тыс. случаев заражения. В Грузии показатель равен 17,8 тыс., в Чехии - 17,6 тыс., а в США и Великобритании - только 14 тыс. и 13 тыс. соответственно.

Что касается относительной смертности, то она выше всего в Перу - там на 100 тыс. жителей зарегистрировано 600 летальных исходов, - а также в некоторых европейских странах: Боснии и Герцеговине (353), Болгарии (344) и Северной Македонии (341). В США показатель равен 230, в Великобритании - 205, следует из подсчетов ТАСС.