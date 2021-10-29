Рекультивацию свалок в четырех городах Северной Осетии планируют начать в 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил провести совещание по проектам ликвидации четырех свалок в Северной Осетии - в Алагире, Ардоне, Беслане и Дигоре, рекультивацию которых планируется начать в следующем году.

"Мы должны с заинтересованными лицами [обсудить] - либо здесь, либо выехать - проекты ликвидации четырех свалок, которые у нас [запланированы к ликвидации] в следующем году. В этом году - только проектирование", - сказал он в ходе заседания кабмина республики.

Организовать совещание по вопросу ликвидации четырех свалок, расположенных на границах городов Алагир, Ардон, Беслан и Дигора, Меняйло поручил вице-премьеру Северной Осетии Эльбрусу Бокоеву. Кроме того, руководитель субъекта напомнил о необходимости отчитаться и о ходе рекультивации мусорного полигона.

Как ранее сообщали в пресс-службе Минприроды Северной Осетии, свалки планируется рекультивировать до 2024 года в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Общая площадь свалок составляет более 60 га.

Как следует из документации электронных аукционов, размещенных на портале госзакупок, на разработку ПСД по рекультивации свалки в Дигоре планируется направить более 17,9 млн рублей, в Ардоне - более 13,8 млн рублей, в Алагире - более 11,5 млн рублей, в Беслане - около 9,3 млн рублей.