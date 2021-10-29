Общегородской субботник отменен в Петербурге из-за коронавирусных ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга отменили проведение традиционного общегородского субботника, который был запланирован на 30 октября, из-за введения в городе новых ограничительных мер, рассказали ТАСС в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

В соответствии с постановлением, которое подписал ранее губернатор Александр Беглов, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге запрещается проведение физкультурных, торжественных, досуговых и других мероприятий.

"Общегородской субботник не состоится из-за введения в Петербурге с 30 октября по 7 ноября ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.

Субботник должен был состояться в рамках месячника по благоустройству, начавшегося в городе 1 октября. Традиционные месячники проводятся дважды в год - в апреле и октябре.

Помимо запрета на проведение ряда мероприятий, в соответствии с постановлением, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут закрыты кафе, рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых), непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, учреждения культуры. Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.

По последним данным, в Петербурге выявили 701 379 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 638 284 человека, умерли 23 722. За последние сутки в городе выявили 3 452 случая заражения.