В Саратовской области продлили ограничения на работу кафе в ночное время до 14 ноября

САРАТОВ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение продлить до 14 ноября ограничения на работу ряда организаций, введенные на фоне пандемии коронавируса, сообщается в опубликованном в пятницу постановлении правительства региона.

"Установить, что по 14 ноября 2021 года: запрещается работа предприятий общественного питания в период с 23:00 до 06:00 местного времени (за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, а также работы предприятий общественного питания, расположенных на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, работы придорожных кафе); приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общественного питания", - говорится в документе.

Также продлен запрет на бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

29 октября в Саратовской области зарегистрировано 533 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших ковидом составляет в Саратовской области 100 274. Выздоровели с начала эпидемии 89 143 человека, за сутки - 387 человек.