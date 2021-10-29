Бюджет на благоустройство сел в Нижегородской области вырос в четыре раза в 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Более 200 млн рублей направили на комплексное развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2021 году, что в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В этом году в 35 районах ведется благоустройство на 194 площадках. На реализацию проектов по благоустройству направлено 220 млн рублей, в том числе 139,5 млн - из федерального бюджета. Параллельно реализуются решения в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Вам решать", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что в рамках благоустройства проводится ремонт дорог, устройство тротуаров, уличного освещения, обустройство скверов и парков, также строятся спортивные и детские площадки. В прошлом году в Нижегородской области удалось благоустроить 45 общественных пространств в 13 муниципалитетах. На эти цели было направлено более 50 млн рублей.