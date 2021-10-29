РТК поддержала предоставление работникам двух выходных за вакцинацию от ковида

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений единогласно поддержала предоставление работникам, проходящим вакцинацию против коронавируса, двух оплачиваемых выходных. Об этом в пятницу сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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"Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. Документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Как уточнили в секретариате, "подписанные рекомендации направлены в регионы".

Ранее Минтруд РФ направил РТК проект рекомендаций по предоставлению двух оплачиваемых выходных дней работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса.