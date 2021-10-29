Премьеру спектакля о Марии Каллас в Петербурге из-за ограничений перенесли на 10 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Премьера музыкального спектакля-посвящения одной из самых известных оперных певиц XX века Марии Каллас, которая должна была состояться в Санкт-Петербурге 2 ноября, перенесена на 10 ноября из-за ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом ТАСС сообщила представитель проекта.

"Спектакль "Мария Каллас. Триумф и трагедия" перенесен на 10 ноября", - сказала собеседница агентства.

Исполнителями главных ролей в спектакле являются народный артист РФ Александр Домогаров (предстанет в образе звукорежиссера, который в диалоге с певицей поможет раскрыть ее историю) и солистка Мариинского театра Елена Стихина (сыграет Каллас).

Стихина исполнит произведения из репертуара Каллас - арии "Аиды", "Тоски", "Манон Леско", "Медеи", "Травиаты" и других. Музыкальное сопровождение спектакля прозвучит в исполнении Молодежного камерного оркестра Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под руководством Ярослава Забояркина.

Показ спектакля Нины Чусовой состоится в Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

В соответствии с постановлением, которое подписал ранее губернатор Александр Беглов, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут закрыты кафе, рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых), непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, учреждения культуры. Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.