Новый состав "молодежного правительства" Кабардино-Балкарии приступил к работе

НАЛЬЧИК, 29 октября. /ТАСС/. Новый состав "молодежного правительства" Кабардино-Балкарии (КБР) приступил к исполнению своих полномочий. Глава КБР Казбек Коков провел первое заседание с членами совещательного органа.

"Молодежное правительство" КБР является совещательным органом при главе республики, осуществляющим свою деятельность на общественных началах. Одна из целей его создания - привлечение молодежи к решению задач, стоящих перед органами государственной власти, и формирование кадрового резерва.

"Встретился с членами "молодежного правительства" Кабардино-Балкарской Республики. Это новый состав, который утвержден по результатам конкурсного отбора и уже успел провести определенную работу. Участники встречи представили перспективы и свое видение деятельности данного института. Обсудили также вопросы грантовой поддержки молодежных общественных организаций, трудоустройства студентов, развития спорта, здравоохранения и образования, экологии, благоустройства территорий, молодежного предпринимательства", - написал Коков на своей странице в социальной сети Instagram в пятницу.

Он также сообщил, что поддержал предложение о включении ребят в состав Общественных советов при министерствах и возможности помогать действующим министерствам в работе. "Несколько предложений взял на заметку, изучим их более детально и проработаем", - пообещал руководитель региона.

Коков также поручил правительству КБР оказать необходимую организационную и методическую помощь в работе "молодежного правительства", выработать эффективные формы взаимодействия молодых людей с руководителями и сотрудниками министерств, выразив уверенность, что "в новом составе "молодежное правительство" будет конструктивным и деятельным".

Впервые "молодежное правительство" в республике было сформировано в 2008 году, следующий состав - после семилетнего перерыва - в 2015-м, нынешний состав является четвертым по счету. "Молодежное правительство" формируется на конкурсной основе сроком на два года. Чтобы стать дублером министра, нужно быть не старше 27 лет, проживать на территории Кабардино-Балкарии. Для обеспечения взаимодействия членов "молодежного правительства" с соответствующими органами исполнительной власти республики, оказания им содействия в получении необходимой информации, за ними закрепляются кураторы, им предоставляются оборудованные рабочие места в указанных органах и возможность стажировки в соответствующих органах госвласти КБР.