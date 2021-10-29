В Архангельской области более 5 тыс. человек привились от коронавируса за сутки

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек в Архангельской области сделали прививку от коронавируса за сутки, в середине октября число не превышало 600. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации региона.

"За последние сутки число прошедших вакцинацию превысило 5 тыс. человек. Еще в середине октября количество получивших иммунизацию в регионе не превышало 600 человек за сутки", - говорится в сообщении.

Глава региона Александр Цыбульский отмечал, что летом в регионе вакцинировалось до 5 тыс. человек в сутки. По его словам, это было связано с периодом отпусков и ограничениями, введенными в то время на российских курортах. В среду, 27 октября, губернатор сообщал, что число привитых за сутки в регионе достигло 4 тыс. человек.

В регионе используются вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона".

С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации. С 29 октября QR-коды требуются для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%.

Первой дозой вакцины привились 385 939 жителей Архангельской области, завершили вакцинацию 354 305 человек.