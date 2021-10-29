Около 125 тыс. человек с 1991 года признали жертвами политических репрессий СССР

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Почти 125 тыс. человек с 1991 года признаны жертвами политических репрессий СССР и реабилитированы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Там напомнили, что 30 октября исполняется 30 лет с момента установления в России Дня памяти жертв политических репрессий.

"С 1991 года военными прокурорами по обращениям граждан и организаций с использованием материалов архивных фондов РФ и необходимых сведений из бывших союзных республик проверено свыше 273 тыс. уголовных дел в отношении более чем 300 тыс. лиц. По результатам проведенного тщательного анализа оснований для реабилитации 180 тыс. лиц не установлено. Около 125 тыс. признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы. Среди них не только люди, непосредственно подвергшиеся политическим репрессиям, но и 11 тыс. граждан, которые в 30-е годы XX века были детьми и находились вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении либо в несовершеннолетнем возрасте остались без их попечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшими от политических репрессий признаны 25,5 тыс. человек, которые были детьми, супругами, родителями расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно.

"Среди реабилитированных - и рядовые военнослужащие, и военачальники, в этом перечне: осужденный к расстрелу и впоследствии помилованный командир 42-й дивизии генерал-майор Иван Лазаренко, соединение которого обороняло Брестскую крепость; командующий 50-й армией генерал-майор Аркадий Ермаков, обвиненный в провале обороны Сталиногорска Тульской области; командующий Северо-Западным, а затем Резервным фронтом генерал-лейтенант Петр Собенников, репрессированный за неудачные оборонительные бои под городом Старая Русса. Права всех этих граждан восстановлены, за ними признано право на реабилитацию, что подтверждено специальными справками, выданными органами военной прокуратуры. Эти документы, восстанавливающие честные имена невинных жертв, имеют не только морально-нравственное, историческое и культурное значение, но и предоставляют их обладателям значительные социальные гарантии", - добавили в пресс-службе.