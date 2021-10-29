Допфинансирование позволило отремонтировать пять дорог в Поморье в 2021 году

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Ремонт пяти региональных дорог завершился в Архангельской области, который был дополнительно профинансирован правительством РФ на сумму 700 млн рублей летом этого года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе региональной администрации.

Летом текущего года по распоряжению правительства РФ области было выделено 700 млн рублей на проведение работ на региональных дорогах, с просьбой о ремонте которых жители обращались к губернатору Александру Цыбульскому.

"На региональной сети автодорог Архангельской области полностью завершены ремонтные работы в рамках дополнительного федерального финансирования. Последним из пяти объектов этого года, введенным в эксплуатацию, стал отремонтированный участок дороги в поселке Пинега протяженностью 3,5 километра", - говорится в сообщении.

Участок находится на улице Кудрина, которая является составной частью региональной автодороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень и основной дорогой Пинеги и Пинежского района.

В этом году дополнительно из федерального бюджета регион получил 700 млн рублей. Они были направлены на ремонт важных участков дорог в области, на которые имелась готовая проектная документация. Это автодорога Вельск - Шиловская (Вельский район) протяженностью 2,7 км; участок дороги в два километра, проходящий по поселку Усть-Пинега в Холмогорском районе; автодорога Няндома - Каргополь-2 (Няндомский район); участок дороги Архангельск - Белогорский - Пинега, проходящий по деревне Горка (Холмогорский район).

Старт работам был дан только в августе, но дорожникам удалось выполнить работы на всех объектах качественно и в срок. "А это значит, что регион сможет рассчитывать на дополнительные федеральные средства и в будущем", - приводит пресс-служба слова заместителя министра транспорта Архангельской области Дениса Кулижникова.

Также в области продолжаются работы по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги", на ремонт дорог области по нацпроекту в 2021 году было направлено 4 млрд рублей.