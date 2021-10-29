Выставку о Великой Отечественной войне представят участникам учений ОДКБ в Казани

ТАСС, 29 октября. Военно-историческая выставка "Победа!" Дома офицеров Самарского гарнизона, на которой представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, развернута в международном выставочном центре "Казань экспо" для участников совместных учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2021". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Мы совершили 400-километровый марш из Самары в Казань с уникальными экспонатами времен Великой Отечественной войны, чтобы показать их представителям иностранных делегаций, которые приедут на совместное учение миротворческих сил ОДКБ. Та великая победа была общей для всех стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности", - цитирует пресс-служба начальника Дома офицеров Самарского гарнизона Александра Назаренко.

На выставке представлены личные вещи советского фортификатора, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева и других военачальников, а также знамена, стрелковое оружие, письма и фотографии фронтовиков. На выставке также представлен средний трехосный броневик БА-6 и полноприводный легковой автомобиль с упрощенным открытым кузовом ГАЗ-67 из коллекции частного военного коллекционера Александра Гнедина.

Выставку смогут посетить только участники совместных учений, которые ранее прошли вакцинацию и перед прибытием в Россию сдали тесты на коронавирус, сообщили в пресс-службе.

"Кроме того, Дом офицеров Самарского гарнизона привез в Казань военно-историческую выставку о миротворческой бригаде Центрального военного округа, которая недавно получила почетное наименование "Александрийская" в честь легендарного 5-го гусарского Александрийского полка", - отмечается в сообщении.

Учения "Нерушимое братство - 2021" впервые пройдут в Казани под общим руководством командующего ЦВО Александра Лапина в период с 8 по 12 ноября. Воинские контингенты стран ОДКБ отработают планирование и проведение совместной миротворческой операции.