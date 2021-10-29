Команда Росатома набрала наибольшее количество баллов на Worldskills Hi-Tech 2021

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Церемония закрытия Worldskills Hi-Tech 2021 состоялась в Екатеринбурге в пятницу, передает корреспондент ТАСС. Наибольшее количество баллов среди всех компетенций набрала команда Росатома из четырех человек и их наставники, они получат премии от Фонда развития промышленности.

"В Екатеринбурге на церемонии закрытия VIII Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2021 команда ГК "Росатом" и ее эксперты в компетенции "Инженерное проектирование" набрали наибольшее количество баллов среди всех компетенций. Члены команды - Павел Коновалов, Владислав Назаров, Станислав Хомутов, Ксения Тихомирова - и их наставники - Андрей Алехин и Андрей Шмаков - получат денежные премии от Фонда развития промышленности (ФРП)", - сказали ТАСС в пресс-службе АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".

Директор ФРП Роман Петруца на церемонии награждения вручил команде сертификат "Мастер развития промышленности" на получение 1 млн рублей. Сертификат "Лучший наставник" дает экспертам право на аналогичное вознаграждение.

"ФРП профинансировал более 900 проектов по созданию и модернизации промышленных производств. Благодаря их реализации в России появится более 31 тысячи рабочих мест. Занимать их должны такие люди, как участники WorldSkills Hi-Tech - настоящие профессионалы своего дела, показывающие высокий уровень мастерства. Совместно с Агентством "Ворлдскиллс Россия" мы награждаем лучших из них денежным призом в 1 миллион рублей. Столько же мы вручаем экспертам, подготовившим участников", - заявил директор Фонда Роман Петруца.

Генеральный директор "Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов отметил, что подобная поддержка очень важна для участников и экспертов "Ворлдскиллс Россия". "На протяжении долгого времени Фонд развития промышленности является нашим надежным партнером, оказывая поддержку при реализации смелых, передовых идей как участникам соревнований, так и экспертам. Для профессиональной связки "конкурсант - наставник" эта мера поощрения является стимулом к дальнейшим карьерным свершениям и позволяет поверить в себя и в свои уникальные и необходимые современному рынку труда способности и навыки", - сказал Уразов.

О соревнованиях

С 25 по 29 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург - Экспо" проходил VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech 2021. В рамках первенства впервые проходил Кубок по рационализации и производительности, реализуемый с этого года в соответствии с паспортом федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" национального проекта "Производительность труда".