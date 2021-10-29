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Власти Ненецкого АО не исключают введения QR-кодов в общественном транспорте

В регионе с 29 октября действуют QR-коды для посещения спортобъектов, культурных организаций, кинотеатров, организаций допобразования, кафе и ресторанов, салонов красоты

ТАСС, 29 октября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) не исключают введения QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил в пятницу в прямом эфире телеканала "Север" заместитель губернатора региона Андрей Блощинский.

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"Прорабатываем вопрос, чтобы в транспорт пускали по QR-кодам", - сказал Блощинский.

QR-коды для посещения спортивных объектов, культурных организаций, кинотеатров, организаций допобразования, кафе и ресторанов, салонов красоты в НАО введены с 29 октября. Власти НАО отмечают низкий уровень вакцинации в регионе, в округе привиты от коронавируса 47% от общего числа подлежащих вакцинации. Как отметил Блощинский, жители округа плохо соблюдают масочный режим, не носят маски в транспорте и магазинах.

Руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Елена Левина в ходе эфира не исключила также возможность закрытия в округе общественных бань.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе выявлено 2 725 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 611 человек, 61 умер. В НАО действует режим повышенной готовности, масочный режим. QR-коды для посещения спортивных объектов, культурных организаций, кинотеатров, организаций допобразования, кафе и ресторанов, салонов красоты в НАО введены с 29 октября. Обязательная вакцинация для ряда категорий граждан в НАО введена с 19 октября.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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