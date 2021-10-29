На Кубани запретили работать предприятиям общепита с 23:00 до 06:00

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Предприятия общепита не будут работать на Кубани с 23:00 до 06:00 в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Предприятия общественного питания могут работать с 06:00 до 23:00", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, проведение профессиональных состязаний по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг на Кубани с 30 ноября по 7 октября допускается только без зрителей.

В регионе также ввели режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

"Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями; всем жителям старше 65 лет; невакцинированным жителям старше 60 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

Власти региона также порекомендовали работодателям предоставлять при вакцинации два выходных дня.

"Рекомендовать работодателям предоставлять сотрудникам при вакцинации два выходных дня с сохранением зарплаты или добавлять два дня к ежегодному оплачиваемому отпуску", - говорится в сообщении.