Глава ВОЗ, принц Гарри и Меган Маркл призвали G20 помочь решить проблему нехватки вакцин

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) должны содействовать решению проблемы неравенства в доступе к вакцинам от коронавируса в мире и ускорить выполнение обещания поделиться препаратами со странами, у которых их нет. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Женеве открытом письме, с которым выступили генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

В послании говорится, что в июне страны Группы семи (G7) на своем саммите "коллективно объявили, что 1 млрд доз вакцин от COVID-19 будут отправлены в страны с низкими и средними доходами". Однако на настоящий момент в ряде государств мира препаратов не хватает даже для вакцинации медработников, и из почти 7 млрд доз, которые применены в мире, лишь 3% приходятся на государства с низкими доходами. Поэтому "миру остается спрашивать: где дозы?", констатировали авторы письма.

Как отмечается далее в послании, международному механизму COVAX было обещано 1,3 млрд доз вакцин, которые предназначены для стран с низкими и средними доходами. Однако пока поступило только 150 млн доз.

"Обещания не приводят к тому, чтобы вакцины поставлялись людям, которые в них нуждаются", - констатируют Гебрейесус, принц Гарри и Меган Маркл, подчеркивая, что "у лидеров G20 имеются полномочия для того, чтобы ускорить выполнение давних обещаний о предоставлении [вакцины]".

Глава ВОЗ, герцог и герцогиня Сассекские напомнили о поставленных ранее "глобальных целях": достичь к концу 2021 года охвата вакцинацией 40% населения во всех странах и 70% населения - к середине будущего года. Чтобы ускорить выполнение первой из этих задач, необходимо немедленно обеспечить поставки недостающих 550 млн доз вакцины, а также ускорить предоставление вакцины механизму COVAX, обеспечить финансирование партнерства ACT-Accelerator, говорится в письме.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Речь идет о сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19. ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, являющемуся одной из опор партнерства ACT-Accelerator. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами.