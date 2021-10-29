В Петербурге побит суточный рекорд вакцинации от ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Около 24 тыс. человек привились от коронавируса в Петербурге 28 октября, таким образом побит абсолютный рекорд по количеству вакцинированных за сутки в городе. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

"За вчерашний день в Петербурге впервые привито 23 835 человек, в том числе вакциной "Спутник Лайт". Всего выполнено 26 089 инъекций, включая повторную вакцинацию и вакцинацию иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Предыдущий городской рекорд был зафиксирован 23 октября. Тогда за один день прививку получили более 19 тысяч человек.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой администрации города, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,7 млн человек, более 1,8 млн человек завершили цикл вакцинации. Запас вакцины составляет 693 244 доз. Сейчас в городе развернуты 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов, продолжается работа в пилотном режиме пункта в отделении "Почта России".

По последним данным, в Петербурге выявили 701 379 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 638 284 человека, умерли 23 722. За последние сутки в городе выявили 3 452 случая заражения.