Волонтеры Петербурга накануне локдауна собрали более 300 кг корма для животных приютов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 29 октября. /ТАСС/. Активисты движения "Волонтерская рота" совместно с комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга провели акцию по поддержке городских приютов для животных в период пандемии, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"В преддверии локдауна комитет по молодежной политике и молодежное патриотическое движение "Волонтерская рота" организовали поддержку приютам для домашних животных. Коронавирус поломал привычный уклад жизни приютов, многие сотрудники и волонтеры ушли на самоизоляцию, а так называемые "Дни открытых Дверей" перестали проводиться вовсе", - заявила Анастасия Разуваева, руководитель сети Санкт-Петербургского отделения "Волонтерской роты".

Из-за введения локдауна в Петербурге будет запрещена даже плановая ветеринарная помощь, поэтому очень многие приюты столкнулись с непростой ситуацией. В рамках акции "добрый субботник" волонтеры посетили 11 городских приютов для животных. На их территории более 700 добровольцев провели субботники, помогли утеплить к зиме вольеры для ста питомцев, выгуляли более 350 собак, а главное - собрали более 300 кг корма. Этого количества хватит, чтобы накормить 660 животных.

"Приютом я владею уже 7 лет, из личного маленького увлечения это переросло в дело всей жизни. Мы испытываем нехватку рабочих рук, кормов, лекарств для животных. Ребята сегодня очень помогли нам: раскидали песок по вольерам, выгуляли 20 собак, натаскали воды и привезли очень много корма", - поделилась впечатлениями Ольга Прибыш, руководитель приюта КотКурорт.

"Активисты Санкт-Петербургского отделения Волонтерской роты всегда заботятся о братьях наших меньших. Когда от комитета по молодежной политике поступило предложение организовать данное мероприятие, наши ребята с удовольствием и энтузиазмом присоединились к акции, более 750 волонтеров присоединились к участию в мероприятии", - рассказал руководитель отдела по связям с общественностью движения Григорий Малышев.