В Чечне планируют до 2024 года построить 14 очистных сооружений

ГРОЗНЫЙ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют до 2024 года построить и реконструировать 14 очистных сооружений канализации для улучшения экологического состояния реки Терек. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Чеченской Республики Муслим Зайпулаев.

"Вопрос модернизации систем водоочистки остро стоит во всех субъектах Северного Кавказа, поскольку экологическое состояние Терека продолжает ухудшаться. На период с 2021-2024 гг. запланированы мероприятия по строительству и реконструкции 14-и очистных сооружений канализации мощностью 44 тыс. м3/сутки и строительству 21 км канализационных сетей на общую сумму 2,5 млрд руб. Кроме того, разработана комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры на период до 2030 года", - сказал глава ведомства.

По его словам, ухудшение состояния реки обусловлено попаданием в нее стоков ЖКХ, загрязнений сельскохозяйственной деятельности и другими факторами. "В соответствии с задачами, обозначенными главой региона Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, профильными органами власти субъекта предприняты все необходимые меры для решения данного вопроса на федеральном уровне и дальнейшего рационального использования имеющегося потенциала реки Терек", - сказал Зайпулаев.

Терек - главная водная артерия Северного Кавказа. Площадь водосборного бассейна реки составляет более 43 тыс. кв км. Она протекает по территориям Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ставропольского края. Ее протяженность составляет 623 км. Власти Чечни неоднократно предлагали предлагают создать программу оздоровления реки Терек, взяв за основу опыт таких работ на Волге.